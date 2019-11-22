亞股止跌台股震盪 法人：觀察量能表現

（中央社記者潘羿菁台北22日電）受惠亞股止跌回穩，台股呈現震盪格局，盤中由櫃買指數領漲，法人指出，近期台股尾盤大單敲進，推升成交量穩定千億以上，若今天能延續相同格局，將能避免「無量盤整」格局。

截至10時20分，台股加權指數為11563.22點，上漲4.95點，漲幅0.04%，成交量新台幣467.27億元。

權值股的台積電、鴻海等依舊無力，盤中股價平盤之下呈震盪整理格局，大立光揮別連3日收黑，今天開盤小漲，然而漲幅力道有限；以八大類股觀察，包括塑化、紡織纖維、機電、營建走揚，水泥窯製、食品、造紙與金融保險下跌。

IC設計指標個股漲跌互見，聯發科股價震盪，聯詠表現最為亮眼，開高走高，盤中股價來到235元創波段新高，漲幅逾8%；九暘開盤下挫隨即拉回，但是拉回力道不強，截至10時為收黑格局。

生技醫療類股續強，奈米醫材、生達與科研等上漲氣勢強勁，其中，生達開盤一度拉漲停，漲幅逾8%；另外，精華董事長陳明賢法說會提到兒童近視控制的隱形眼鏡已獲衛福部解盲，法說利多消息激勵今天股價漲勢凌厲，盤中漲幅逾8%。

法人認為，亞股已經領先反映美中貿易戰紛爭，今天呈現止跌回穩，台股整體處於高檔震盪整理，然而目前成交量偏低，市場擔憂「無量盤整」，不過近期尾盤都有大單敲進，顯然作多力道依舊存在，成交量維持在千億以上，才是正向健康格局。（編輯：張均懋）1081122