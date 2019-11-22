基隆台船工會挺潛艦園區 蔡適應：明春廠商進駐

（中央社記者王揚宇台北22日電）民進黨立委蔡適應今天說，潛艦產業園區設在台船基隆廠，從國家資源調配、國防角度來看，都是合理且適當的安排，最快明年春天，台船基隆廠就會有廠商進駐，開啟潛艦產業園區序幕。

蔡適應今天與台灣國際造船基隆廠工會理事長藍許清、基隆市議員張顥瀚等人，針對近日來風波不斷的潛艦產業發展園區議題在立法院召開記者會，說明台船基隆廠工會支持基隆設置潛艦園區等訴求。

藍許清表示，台船員工期待一個翻身改造機會，潛艦產業園區是重要契機，也讓台船基隆廠在國艦國造不缺席。

蔡適應認為，台灣的水下戰力不僅大幅落後於日本、澳洲、韓國，許多後起的東南亞國家，包含新加坡、越南、馬來西亞也都有超前趨勢，相當值得警惕；直到這幾年來在政府推動國造計畫下，全新潛艦才露出曙光。

蔡適應說，基隆是海軍北台灣的重要基地，也是海軍基隆後勤指揮部所在地，潛艦產業園區設在台船基隆廠，從國家資源調配、國防角度來看都是合理且適當安排。期待未來能創造同時具備國防效益及產業效益的海洋後勤產業聚落。

蔡適應也質疑，當各界看到國民黨提出不分區安全名單中，居然有包含葉毓蘭、吳斯懷等明顯親中人選，現在他的對手陣營屢次拿著潛艦國造來噴政治口水，甚至詢問機密的設計圖與廠商名單，讓人感到十分憂心背後有何居心。

至於潛艦產業園區執行進度，蔡適應表示，台船目前正積極與有意願的廠商接觸，了解使用需求，作為是否另建新廠房、或提升現有能量參考，整體進度需配合潛艦國造時序，最快明年春天，台船基隆廠就會有廠商進駐，開啟潛艦產業園區序幕。

張顥瀚則說，台船基隆廠過去為中正區帶來許多經濟效益，近幾年基隆廠沉寂，讓週邊經濟活動也冷清不少，設立潛艦園區，預計帶來大量工作機會，為和平島一帶注入全新活水，他期待未來除了能有產業升級、促進地方繁榮外，也會在市議會要求市府配合園區規劃，更新公共服務設施，提供更完善服務照顧。（編輯：紀淑芳）1081122