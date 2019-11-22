富邦金在港存款業務成長放緩 聯貸案改明年簽約

（中央社記者劉姵呈台北22日電）香港抗爭持續，富邦金總經理韓蔚廷今天表示，在港營運未受影響，存放款仍小幅成長。此外，北富銀年底部分聯貸案將延至明年簽約，因為高端客戶表示「還不急」用錢。

富邦金今天下午舉辦第3季法說會，針對法人關注香港「反送中」抗爭持續升溫，富邦金在香港有台北富邦銀行香港分行、富邦銀行（香港）子行2單位，且這2單位向來都是整個集團在海外獲利當中，表現最好的其中一個區塊。

韓蔚廷表示，香港分行與子行受影響程度不一樣，部分行員在這期間，有在家裡辦公情形，但是目前整體營運上，並沒有受到影響。

媒體詢問是否有客戶將資金移往其他地區的情況，韓蔚廷表示，台北富邦銀行香港分行、富邦銀行（香港）子行的存放款還是小幅成長，並沒有下降；不過，他也坦承，「今年存款成長速度比原本預期的較為放緩」。

台北富邦銀行總經理程耀輝也指出，原本年底會有幾個由北富銀主辦的聯貸案，但因為其他參貸的銀行很多都是中國的銀行，且客戶也大多為高端客戶，皆表示「還不急」用錢，確定會延後到明年才會簽約。

韓蔚廷表示，香港抗爭最終仍要解決，希望不要拖太久，「目前香港的局勢，對很多人包含他在內都很意外」，集團也相信這事情總會落幕，期盼能盡快和平解決。

富邦金為兩岸三地的金融布局最完整的金控之一，韓蔚廷說，香港一連串的抗爭衝突並不會因此影響集團的營運策略，他強調，金融業策略營運都是中長期考量，短期因素不至於影響決定，所以目前並不會因此改變。（編輯：楊凱翔）1081122