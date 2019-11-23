國營事業前10月專利申請 財政部經濟部爭鋒

（中央社記者廖禹揚台北23日電）國營事業近年投入研發支出持續增加，申請專利件數也有明顯成長，加上產創條例自明年起明確要求研發支出占比，經濟部智慧財產局預估，將會出現新一波專利申請大爆發。

根據智慧局統計，近2年國營事業專利申請，表現最亮眼的部會分別為財政部與經濟部，去年分別申請7件及13件，今年1到10月財政部申請21件，預期全年成長超過3倍，經濟部暫且以13件持平。

智慧局副局長廖承威接受中央社記者訪問時說明，財政部專利申請案多來自土地銀行，從2017年2件、2018年6件、2019年1到10月就有15件，數據可看出有飛速成長，主要是金融業在金融科技的需求帶動。台灣菸酒公司今年表現也有顯著成長，從去年的1件增至今年1到10月的6件。

經濟部專利申請案主要來自中油及台電，去年分別申請8件及5件，中油今年1到10月成長至9件，台電則減為2件，另外還有台糖提出2件申請。其中台電及中油多為再生能源等能源相關專利申請，台糖則為食品、萃取物相關技術專利。

廖承威表示，國營事業一直以來都有劃撥經費用以研發，但不見得會意識到專利保護的重要性，智慧局近年與國營事業合作舉辦價值能量說明會，針對各國營事業個別專精領域提供客製化服務，提升智財權意識，從近期專利申請狀況，可看出成效。

不只是國營事業自行提高研發經費，廖承威指出，經濟部主管的產業創新條例中，明定國營事業編列研究發展預算應達總支出預算一定比例，2020、2021年目標比例已出爐，確保研發經費將持續成長，可望帶動新一波國營事業專利申請件數大幅成長。（編輯：林孟汝）1081123