推動台農業產業價值鏈 32廠商赴馬國展售

32家台灣廠商及6家馬國廠商22日在行政院農業委員會副主委陳添壽（左6）率領下，參加柔佛州新山舉辦的「第一屆馬來西亞台灣農業機械暨資材展售會」，盼利用創新服務，帶動台灣農業產業價值鏈的發展。（駐馬來西亞台北經濟文化辦事處提供）中央社記者郭朝河吉隆坡傳真 108年11月23日

（中央社記者郭朝河吉隆坡23日專電）32家台灣廠商及6家馬國廠商昨天參加行政院農業委員會在柔佛州新山舉辦的「第一屆馬來西亞台灣農業機械暨資材展售會」，盼利用創新服務，帶動台灣農業產業價值鏈的發展。

駐馬來西亞台北經濟文化辦事處今天表示，行政院農業委員會希望透過3天的展售會，落實台灣與馬來西亞的農業合作永續發展，也希望利用創新服務，設置農業推廣中心，配合主題式展示及定期推廣活動作為營運模式，開拓台灣農業機械及資材外銷新通路。

農委會副主委陳添壽於開幕儀式中致詞表示，台灣農業技術將持續針對國際社會的需要，與各國合作，促進區域農業發展，確保全球糧食供應無缺。並將透過更多此類國際拓展交流，提升台灣農業相關產業的能見度與競爭力，推動台灣與新南向國家農業永續發展。

駐馬來西亞代表洪慧珠表示，台灣致力於發展精緻農業，農委會長期投入研發創新技術及耕作方式。台灣去年農產品外銷成長達11.7%，創下22年以來的歷史新高，更高於製造業的成長率，其中對東南亞國家協會（ASEAN）國家成長達11%。

她表示，大馬是台灣第9大農產品出口國，出口金額為1億1170萬美元，成長17.9%，成績斐然，顯示政府推動的「新南向政策」已在農業領域達成具體成效。

這次活動於集盛農業科技有限公司的「海外農業園區」舉行，由農委會指導，農業科技研究院負責執行，台灣農機工業公會及全宇工業協辦，馬來西亞柔佛州居鑾區國會議員黃書琪與農科院院長陳建斌出席見證。（編輯：馮昭）1081123