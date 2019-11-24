洗刷石化廠污染形象 台塑打造5大樂活圈

（中央社記者潘羿菁彰化24日電）台塑活化資產轉型打造樂活圈，台塑集團管理中心常委王瑞瑜表示，未來2年從北、中、南串連起台塑樂活圈，透過軟性訴求洗刷石化廠污染形象，成為當地觀光新亮點。

台塑生醫彰化觀光工廠為第一座台塑樂活圈，今天舉行Formosa樂活盃-彰化親子路跑活動，現場包括彰化縣長王惠美、王瑞瑜、台化副董事長洪福源、南亞董事長吳嘉昭及台塑石化董事長陳寶郎、總管理處總經理林善志與彰化師範大學校長郭艷光等人到場，將近3300名跑者參加。

台塑生醫彰化觀光工廠自2017年營運至今，累計營收為達新台幣1.33億元，進廠參觀人數為40萬人次，緊接著桃園與宜蘭樂活圈陸續開幕，王瑞瑜說，明年雲林、後年高雄樂活圈也將完成，屆時可望串連起北、中與南部台塑樂活圈。

台塑生醫估計，上述5大樂活圈投入金額至少10億元。

王瑞瑜特別點到雲林樂活圈寄予厚望，不僅是雲林為台塑集團在台灣生產重鎮，過去外界認為石化廠進駐麥寮讓當地污染嚴重，她強調，透過雲林樂活圈打造，從六輕阿嬤紀念公園向外延伸與當地農、漁業結合宣傳自然生態與優質農漁產品。

至於台塑位於高雄起家厝已轉型作為昆仲紀念公園，王瑞瑜說，後年將擴大閒置土地利用，主打懷舊文創風引進古早味料理餐廳，塑造過去台灣早期經濟發展、胼手胝足的年代。

另外，藉由Formosa樂活盃現場，「台塑企業暨王長庚公益信託」加碼捐贈600萬元給予「失親兒基金會」，創下失親兒基金會收受單筆愛心款項最大金額。

王瑞瑜說，先前聽聞今年失親兒基金會募款困難，自己也是兩個小孩的媽，深知養兒育女不容易，若一個家庭突然失去一個支柱，對於另一半扶持家庭壓力大，因此期盼藉由王長庚公益信託的捐贈，協助需要幫助家庭，也讓孩子們懂得感恩，未來有能力也能回饋社會。

台塑企業暨王長庚公益信託自2012年起與失親兒基金會合作，提供18歲以下孩子助學金補助，到今年底已協助超過1.1萬人次孩子，投入超過3500萬元。（編輯：黃國倫）1081124