浩鼎3年內聚焦4產品線 短期無募資計畫

（中央社記者韓婷婷台北25日電）浩鼎董事長張念慈表示，未來2至3年將聚焦OBI-822、OBI-888、OBI-999及OBI-3424等4個品項，其餘將轉向中國子公司並談授權，帳上現金約新台幣45億元足以因應，短期沒有募資計畫。

浩鼎今天舉行法說會，張念慈針對浩鼎再聚焦布局的進度說明，指出未來2至3年的重要目標是OBI-822 做完全球三期；OBI-888做完二期臨床，目前帳上現金約新台幣45億元足以因應。OBI-833 、OBI-858、OBI- 866將由中國子公司負責，其餘談授權相關公司。

張念慈表示，浩鼎為目前全球唯一開發Globo H和SSEA4醣分子免疫療法，進入中後期臨床階段的生技公司；站在癌症新治療最前線，歷經Adagloxad Simolenin（OBI-822）二期解盲未達標後，大力開發疫苗以外的產品，改以多元化抗癌新藥研發產品線，逐步走向臨床。

張念慈指出，明年開始會與外界有更多接觸，短期沒有籌資計畫，目前帳上現金約1.5億美元（約合新台幣45億元），預計足以支應近幾年規劃的OBI-822做完全球三期；OBI-888二期、OBI-999二期、OBI-3424一期，接下來授權是絕對目標；至於中國子公司則會有頻繁的籌資以支撐後續研發，長期希望能自主獨立。

由浩鼎目前各產品線進度觀察，包括OBI-888單株抗體、OBI-344疫苗都已完成臨床一期進入二期臨床；OBI-999抗體小分子藥物複合體為臨床一期；OBI-898單株抗體及OBI-866疫苗都在臨床前研究階段；OBI-3424小分子化療前驅藥適用肝癌、攝護腺癌已進行臨床一期，白血病為臨床前研究。

張念慈表示，OBI-822二期試驗解盲未達標之後，搜集資料數據分析發現，以轉移性乳癌患者為受試對象，臨床設計不夠完善，三期臨床改以早期高復發風險的三陰性乳癌病患為受試對象。

OBI-822目前進入全球三期臨床試驗，在韓國、中國及歐洲都遇到一些新的實驗及生產要求，因此造成進度有些延遲，希望在最短的時間內排除，內部仍具有相當的信心。（編輯：楊玫寧）1081125