台灣大攜手Google 搶攻智慧音箱市場

（中央社記者江明晏台北26日電）台灣智慧音箱市場方興未艾，電信業者遠傳和中華電已分頭搶進，台灣大哥大今天宣布攜手Google合作智慧音箱Nest Mini中文版，看好明年銷量挑戰30萬台。

市調機構IDC估計，2019年全球智慧音箱出貨數將攀升至1.5億台，受惠在地中文語意分析技術漸趨成熟與在地服務增加，台灣智慧音箱市場開始蓬勃發展，電信業者如遠傳電信、中華電信已推出愛講、i寶貝等搶進市場，而台灣大哥大在今天宣布加入戰局，力拚「後發先至」。

Google新一代智慧音箱Nest Mini中文版正式在台上市，台灣大哥大繼10月宣布成為Google在台首家通路合作夥伴、獨賣新機Pixel 4後，今天再度公布與Google在智慧家庭服務展開合作關係，獨賣Nest Mini智慧音箱，並整合音樂體驗、在地內容與生活資訊服務。

台灣大總經理林之晨受訪表示，Google是全球最強中文搜尋引擎業者，也是全球最強中文語音辨識業者，看好Google的智慧音箱一定能把所有競爭對手遠遠拋在後面；且Nest Mini價錢親民、功能強大，預期將會在今年底、明年初開啟台灣智慧音箱元年。

他指出，台灣大集團經營範疇橫跨電信、光纖上網、有線電視與電商，此次Nest Mini與台灣大合作，結合台灣大經營在地內容服務與通路優勢，以及Google的AI技術，用戶可透過Google助理詢問天氣資訊或新聞內容，12月也將陸續整合凱擘電視管家功能、有聲書、叫車服務等，讓Nest Mini成為智慧家庭生活的新入口。

凱擘董事長鄭俊卿表示，看好Nest Mini銷量可達30萬台，挑戰台灣市占第一的寶座，Google與台灣大、凱擘從銷售Chromecast、Pixel、機上盒AI等合作都相當密切，現在合作智慧音箱，也能控制家電，將是進入智慧家庭市場的一大步，未來雙方也會提供更多創新智慧應用服務。（編輯：張良知）