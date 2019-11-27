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蘋概三雄撐盤 台股重回11600點

最新更新：2019/11/27 14:32

（中央社記者潘智義台北27日電）台北股市今天以平高盤開出，指數突破11600點信心關卡後，漲勢暫歇，但尾盤急拉，順勢再突破昨天高點11642.96點，稍緩昨天最後一盤因MSCI降權重效應下拉的壓力。

加權指數終場收在11647.46點，上漲70.64點，漲幅0.61%，成交值新台幣1088.71億元，8大類股全面上揚，尤其電子股漲勢最明顯。

台股今天靠蘋概三雄撐盤，晶圓代工龍頭台積電收在311元，上漲1.3%。蘋果光學鏡頭供應商大立光收在4530元，上漲2.14%。鴻海收在90.6元，上漲0.78%。

部分5G概念股也有表現，被動元件廠奇力新收在98.9元，上漲6.57%，IC載板大廠景碩收在54元，大漲7.14%。

群益投顧分析師廖健佑表示，明天台股選擇權結算，今天台股靠台積電、大立光、鴻海撐盤，指數順利站穩11600點信心關卡；但櫃買市場的中小型股表現較佳，尤其5G、生技股最為搶眼，也是接下來可以留意的族群，另外，若美國感恩節銷售狀況不錯，台股也會跟著有表現。

廖健佑認為，昨天盤後MSCI調整權重生效，因最後一盤摜壓指數，所以今天突破昨天高點11642.96點，從技術面來看，為後續上攻帶來機會，但因成交量能不足，所以接下來走勢仍有待觀察，若指數下檔，在月線11549點附近應有支撐。（編輯：趙蔚蘭）1081127

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