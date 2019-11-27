14次流標 龍邦集團18.56億標下東華高爾夫球場

（中央社記者劉姵呈台北27日電）東華高爾夫球場歷經4輪14次流標，今天最終由龍邦國際子公司保勝投資以18.56億元得標。由於龍邦國際具殯葬業背景，未來開發方向受矚目，台灣金服表示，應會續做高爾夫球場使用。

台灣金融資產服務公司表示，東華高爾夫球場拍賣底價從第1輪的近新台幣66億元，到第3輪第4次僅剩下17餘億元，僅剩公告現值總值38億的不到一半，今天在第4輪總算拍賣出去，由龍邦國際子公司保勝投資以18.56餘億元得標。

東華高爾夫球場近36萬坪土地，位於新北市林口區西濱快速公路旁，為代中華開發金控旗下資產管理公司解決不良債權，1993年至今已承辦多場PGA高爾夫公開賽。

台灣金服表示，9月初進行第3輪第4次拍賣時，債權人卻申請延緩，今天終於拍賣出去，創下4輪14次流標紀錄。

得標公司保勝投資為龍邦國際的子公司，公司登記代表人為邵明斌；不過，由於龍邦國際具有殯葬業背景，外界好奇未來球場是否有其他開發方式；台灣金服表示，東華高爾夫球場在開發上有些限制，買家應會繼續做為高爾夫球場使用。

台灣金服公司於民國90年10月由國內多家銀行及票券公司共同投資，依據金融機構合併法第11條及「公正第三人認可及其公開拍賣程序辦法」的規定成立，為台灣唯一經認可的公正第三人，成立目的為了協助金融機構處理壞帳。（編輯：蘇志宗）1081127