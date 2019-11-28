LED設備廠惠特將上市 29日起競拍底價50元

（中央記者江明晏台北28日電）全球最大LED測試及分選設備製造商惠特科技，預計將於12月19日掛牌上市，競拍期間為2019年11月29日起至12月3日止，競拍底價為50元。

全球最大LED測試及分選設備製造商惠特科技預計將於12月19日掛牌上市。配合初次上市前辦理現金增資發行新股以及過額配售，對外公開承銷總共5379張，其中4144張採競價拍賣，競拍期間為2019年11月29日起至12月3日止。投標採價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，競拍底價為50元，每標單最低1張，最高537張，以價高者優先得標，並於12月5日上午10時開標。

惠特科技出，Mini LED應用於小間距戶外顯示螢幕，高階電競顯示器、車用顯示器及平板電腦等背光產品，於2020年將進入高速成長，而Micro LED也持續發展在穿戴裝置及車用顯示，調研機構預估Mini LED產值於2020年有望逼近9億美元、也預估Mini LED及Micro LED產值於2022年達到13.8億美元，將使惠特點測機及分選機的需求顯著提升。

惠特科技看好即將到來的5G時代，將推動光通訊對分布回饋型（DFB）需求，以及應用於3D感測、虛擬實境∕擴增實境（VR/AR）、物聯網（IOT）等，使的VCSEL（垂直共振腔面射型雷射）需求隨之攀升，公司已開發出相關LD對應測試設備，陸續切入VCSEL及光通訊客戶，法人預期LD測試設備將帶來新的出貨動能。

由於晶粒細小化及複雜度提高，檢測及分選效率越趨重要，惠特科技樂觀預期帶動惠特2020年點測分選機設備及代工營收相當幅度的成長；另外惠特受惠mini LED帶動精密量測需求提升及5G基地台、光纖網路及資料中心建置及VCSEL針對3D感測需求大幅提升，獲利也相對樂觀。（編輯：林興盟）1081128