台股挑戰12682點 富邦投顧：明年首季有機會

（中央社記者劉姵呈台北2日電）富邦投顧董事長蕭乾祥今天表示，受到景氣持穩、資金回流以及產業增溫3大利多因素影響，台股在2020年第1季，有機會向上突破歷史高點12682點，挑戰12800點關卡。

富邦金上午舉行「2020富邦財經趨勢論壇」，從台灣經濟成長率及整體台股市值的角度分析，富邦金預估，台股2020年的指數高點應在12000點上下，若再進一步考量資金潮的效應，樂觀預估2020年第1季台股指數高點有機會向上突破歷史高點12682點，來到12800點。

台股指數醞釀挑戰歷史高點，富邦投顧認為主要受到3大利多因素影響。首先，蕭乾祥表示，美中貿易戰引發全球經濟衰退疑慮，但台灣經濟受惠全球生產版圖調整、貿易戰轉單效應及民間投資增長影響，景氣持穩，主計總處11月29日逆勢調高2019年GDP至2.64%，並預測2020年經濟成長率增加至2.72%。

再者，蕭乾祥分析，若與亞洲四小龍的南韓、香港及新加坡相比，今、明2年台灣的經濟表現相對較佳。其中，民間投資項目在台商回流、外資指標型科技大廠擴大對台投資帶動下，不但提升台灣的經濟成長動能，也對台灣的產業升級有所助益；另外，台股的高現金股息殖利率，也讓以往一向不斷外流的本土資金、外資皆開始出現回流趨勢。

最後，台灣電子產業受惠5G趨勢逐漸加溫，加上美中對抗的供應鏈分流契機，他認為，在2020年半導體及相關零組件產業皆有持續增長機會，指標性大型電子權值股將是扮演衝關的重要角色。

富邦金控首席經濟學家羅瑋補充，在5G與AI新時代來臨，將進一步擴大台商布局，以及美中貿易戰的轉單效應，對於台灣來講是很好的發展契機，若台灣能夠掌握到轉變的機會，將可擺脫過去經濟成長遲緩的局面，後續將持續觀察全球貿易衝突後續發展、美國總統大選選情變化及中國經濟外溢效應。（編輯：張均懋）1081202