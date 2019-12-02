中科前10月營業額創新高 招商目標提前達標

中部科學園區管理局2日公布中科108年1月至10月營業額，中科管理局長許茂新表示，前10月營業額新台幣6297.56億元，創下歷年同期新高。中央社記者郝雪卿攝 108年12月2日

（中央社記者郝雪卿台中2日電）中科管理局長許茂新今天表示，中科今年前10月營業額新台幣6297.56億元，創下歷年同期新高；另外，到11月底引進18家廠商，也提前達成年度目標。

中科管理局今天公布今年1到10月營業額，許茂新表示，前10月營業額較去年同期成長10.17%，成長動能主要來自積體電路產業營收增加697.35億元，大幅挹注園區整體營收。

展望第4季，許茂新認為，受到美中貿易戰可能緩解，中科廠商半導體高階製程在5G應用、AI人工智慧、智慧型手機、繪圖處理器及車用電子等相關應用商機持續成長，營收占比逐漸提高，預估108年營業額將可突破107年紀錄，超越7600億元目標，明年可望挑戰8000億元，朝兆元園區努力邁進。

在招商績效方面，許茂新說，到11月底截止，引進18家廠商的年度目標提成達標，投資金額58億元，而廠商增資金額更達303億元。累計中科成立16年來，已引進206家國內外高科技大廠。

為滿足園區廠商人力需求，許茂新表示，中科管理局於台中園區、后里園區、虎尾園區都設立了就業服務台，隨時依廠商需求辦理徵才，自93年起從業員工數逐年成長，108年突破5萬人，就業人數再創歷史新高。（編輯：謝雅竹）1081202