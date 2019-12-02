看好台商回流商機 新光鋼砸36億蓋新倉儲

（中央社記者潘羿菁台北2日電）新光鋼鐵搶攻台商回流後續物流潛在商機，今天斥資新台幣36億元在桃園觀音建造新澄物流園區，新光鋼表示，預計明年9月完工，第4季起營運。

新光鋼董事長栗明德表示，新澄物流園區土地市價約17億元，建廠費用將投入15億元，自動化設備另外投資4億元，整體總投資金額約36億元。公司經營鋼鐵物流本業數十年，在各項鋼品領域，包括熱軋鋼板（捲）、不鏽鋼鋼板（捲）、特殊鋼板、H型鋼及鋼構件等裁剪加工、風力發電水下基礎鋼管樁滾圓及焊接製作、聯合承攬等，已有一定經驗與實績。

他進一步說，看好台商回流浪潮，勢必會讓物流需求增溫，因此決議拓展倉儲物流產業，投資36億元建造具現代化智慧型的新澄物流園區，並且與國內儲運物流業者佰事達合作，解決桃園倉儲空間、運輸交通、貨車運送、溝通管理等問題。

後續佰事達物流將規劃把企業營運總部進駐新澄物流園區。

新澄物流中心預估可提供1200人的工作就業機會，包括儲配技術人員、倉管人員、客服行政人員、運輸車隊人員或是加工人員等。

新光鋼今年前3季營收為61.29億元，年減8.3%，毛利率從10.66%下滑至3.12%，前3季稅後淨利僅1.70億元，較去年同期衰退87.7%，每股稅後淨利（EPS）0.55元。（編輯：張均懋）1081202