國營事業員工調薪 沈榮津：尊重單位負責人決定

（中央社記者程啟峰高雄4日電）經濟部長沈榮津今天認為，國營泛公股事業調薪可激勵員工士氣，對經營績效應該也有幫助，他基本上支持，但畢竟薪水也是成本，尊重各事業單位負責人依其營運狀況所做的決定。

沈榮津上午陪同立法院經濟委員會考察高雄產業，在中鋼公司與國營泛公股事業主管座談，聽取台電、台船、中油及中鋼對員工薪資調整、空污改善成果等。

沈榮津在場接受媒體訪問表示，此行來高雄是來了解國營泛公股事業對薪資調整情況、投入研發及空污改善成果，下午將轉往岡山區與螺絲業者座談，了解螺絲業在中美貿易磨擦後的經營狀況，聽取業者心聲看看是否有需要政府協助的地方。

沈榮津並認為，國營泛公股事業調薪可激勵員工士氣，對經營績效應該也有幫助，他基本上支持，但畢竟薪水也是成本，尊重各事業負責人依其營運狀況所做的決定。

沈榮津會中致詞說，國內過去曾因產業外移、空洞化，一度造成勞動市場供需失衡，工作難找、薪水也降了，但最近隨著這波台商回台，加上半導體業者要加碼投資台灣，許多業者為急著找人提高薪資，因此國營泛公股事業單位在新進員工薪資策略上要特別注意外界的狀況不要脫節，好留住人才。

沈榮津進一步表示，由於國人將空氣品質和健康風險綁在一起，「中火（台中火力發電廠）事件」因此複雜化。他呼籲各事業單位改善空污不要讓地方鄉親來要求，自己要主動，「哪些東西最須要改善，就主動加強」，希望國營泛公股事業單位一起來努力。

與會的環保署空氣品質保護及噪音管制處長蔡孟裕則表示，興達電廠等南部火力發電廠配合秋冬空氣品質不良季節都有降載、減少燃煤排放。台船造船噴漆作業後的逸散問題也積極改善中。國營泛公股事業空污改善成果也已反映到高屏地區的空氣品質。

立委賴瑞隆則期盼，藉由這次實地考察，讓大家進一步了解高雄產業面臨的問題，進而能夠協助業者加速轉型，讓高雄的經濟持續發展，讓高雄人的所得及環境越來越好。（編輯：黃世雅）1081204