聚陽11月營收 睽違兩月重見雙位數成長

（中央社記者潘羿菁台北4日電）成衣廠聚陽公告11月營收新台幣20.77億元，年增28.6%，睽違兩個月再見年增率兩位數增長，聚陽表示，受惠於既有客戶新品上市拉貨潮所致，展望明年度將維持正向成長軌道。

聚陽累計今年前11月營收為249.13億元，較去年同期成長14.9%。

今年以來聚陽表現呈現兩極化，上半年每月營收年增率落在2成、3成，進入下半年出貨動能看似放緩，年增率縮小至10%左右，法人認為，客戶庫存略為偏高加上市場保守看待美中貿易戰帶來的買氣風險所致。

聚陽今天公告11月營收20.77億元，儘管月減7.15%，但是較去年同期增長28.6%，年增率表現相當亮眼，聚陽解釋，主要是既定客戶新品上市前的鋪貨，帶動該月營收年成長幅度擴大。

展望未來，聚陽董事長周理平先前提到，儘管整體市場風向轉趨觀望，不過公司新、舊客戶雙重加持，新客戶約4至6名，估計明年上半年營運絕對會成長，又以運動休閒訂單動能強勁。此外，明年印尼有兩座新工廠投產，新增產能至少成長一成，新線加入貢獻也能支撐整體營運上揚。（編輯：林興盟）1081204