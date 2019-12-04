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首頁 / 產經

葡萄王挺過家族風波 三大事業明年重回成長軌道

最新更新：2019/12/04 22:13

（中央社記者韓婷婷台北4日電）葡萄王挺過2年前家族爭權風暴，雖今年遇到大陸整治保健食品市場衝擊，整體營運仍維持與去年持平。展望今年，葡萄王董事長曾盛麟看好明年三大事業同步回到成長軌道。

葡萄王龍潭生技研究所今年正式啟用，曾盛麟表示，今年算是平穩的一年，歷經2年衰退後，台灣事業今年已恢復成長，不料大陸遇到整治保健食品事件，加上美中貿易衝擊消費者信心，以代工保健品為主的上海葡萄王表現不佳，致使整體表現相較去年僅持平表現。

展望明年，曾盛麟表示，預期台灣葡萄王、葡眾及上海葡萄王三大事業體均可呈現成長態勢。他認為，海外市場潛力大，今年與全宇生技在馬來西亞合資成立公司，在接單上已有斬獲，配合新產能加入，預計台灣葡萄王可以維持雙位數成長，成長目標期望朝2成邁進。

曾盛麟表示，直銷事業為主的葡眾明年會有3到5項新品陸續推出，包括一系列保養品，預計可以維持5%至10%的穩定成長；上海葡萄王今年8月營業額年減率一度高達8成，所幸下滑幅度已逐月收斂，明年將會增加新的重量級客戶，為營運增添新動能，預計明年第2季有機會看到年增率轉正，全年營運期望回到2017年的水準，達到年增率3成以上的動能。

葡萄王累積近30年益生菌及菇菌類研發經驗，於1991年成立生物中心（現升級為生物科技研究所），今年更增建龍潭生物科技研究所，成為集團內研發重鎮。

葡萄王龍潭園區分公司總理理陳勁初表示，集團近年研發經費已從2014年7720萬元提高至2018年約1.67億元；研發人員招募上，近年也由74人提高至130人，占整體人力3成。目前專攻以乳酸菌、猴頭菇、蟬花、樟芝等相關素材開發的相關產品。（編輯：張良知）1081204

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