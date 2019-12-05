台股11600點得而復失 短線恐箱型整理

（中央社記者潘智義台北5日電）美中貿易協商傳出正面訊息，美股道瓊工業指數上漲逾百點，台股今天開高走高，一度重回11600點之上，但隨即失守。法人認為，短線箱型整理機會較大。

加權指數終場收在11594.65點，上漲84.18點，漲幅0.73%，成交值新台幣1216.14億元。8大類股漲跌互見，機電類股漲勢最明顯，其次為營建類股，紡織股則小漲。

晶圓代工龍頭台積電舉行供應鏈管理論壇，收在312元，上漲1.96%。蘋果光學鏡頭供應商大立光收在4710元，大漲7.05%。鴻海收在89.9元，上漲0.45%。

今天掛牌上市的紡織股冠星-KY因無漲跌幅限制，收在203元，飆漲28.48%。

營建股國揚收在16.5元，勁揚7.14%。國產收在14.4元，大漲6.67%。

群益投顧分析師廖健佑表示，台股未能有效站上11600點，近來連續幾次突破11600點又拉回，且突破時的高點一次比一次低，且量能雖較昨天增加，但仍嫌不足，因此短線可能在11400點至11600點之間箱型整理。

廖健佑說，美國總統川普對美中貿易協議說法反覆，因此在12月15日美國調高中國輸美產品關稅生效日前，投資人宜搶短線利多，例如台積電供應鏈管理論壇可能釋出利多、股王大立光11月營收大好等，先買股票，再逢高出脫。（編輯：趙蔚蘭）1081205