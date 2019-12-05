捷流閥業明年1月掛牌 獲利可望續增

（中央社記者鍾榮峰台北5日電）工業閥門供應商捷流閥業預計明年1月上旬掛牌上櫃，公司看好石化煉油和船舶產業帶動閥門需求。法人預估，捷流閥業明年毛利率提升，獲利可望高個位數成長。

捷流閥業5日下午舉行上櫃前業績發表會，並擬辦理現金增資3542張，預估掛牌股本將提升到新台幣3.91億元。董事長楊大中預期，掛牌日期可能落在明年1月上旬。

捷流閥業目前擁有5座廠房和1座維修廠，法人預期，土城一廠將新增40%到50%閥門產能，明年開始貢獻出貨。

此外，捷流閥業的鑄造廠已經完工，第1期將提供1/3進料，預估第1期將在1至2年內完成。

從訂單能見度來看，捷流閥業表示，未來6個月訂單能見度明確，持續拉高生產自給率，提升毛利率表現。

法人預估，捷流閥業明年毛利率可望擴增，主要動能來自台灣土城廠及桃園鑄造廠。

展望明年業績，法人預估，捷流閥業明年業績可望成長5%，獲利有機會較去年呈現高個位數成長，可受惠台塑美國公司新廠訂單增加、中國石化產業產能持續擴張、壓艙水處理系統需求增加、台商資金回流建廠等。

捷流閥業今年前10月自結合併營收20.11億元，年增28.29%，已超越去年全年，主要受惠美國頁岩油與天然氣產業、以及中國煉化一體計畫石化產業，加上中國航運業脫硫裝置與壓艙水處理系統應用。

從產品和市場來看，捷流閥業主要供應蝶閥產品，占今年前3季整體業績比重約66%；捷流閥業側重亞洲市場，台灣業績占比約52%。生產布局方面，生產據點包括台北土城、桃園觀音及中國大陸蘇州。

從客戶端來看，捷流閥業主要合作夥伴包括BASF、MOBIL、SHELL、IHI、VEOLIA、SIEMENS、三菱重工、日立重工、神戶製鋼、台塑、奇美、長春化工、遠東紡織、中鋼、中油、中船等，主要客戶包括台塑集團、中鋼集團、長春集團等。

捷流閥業設立於1980年6月，產品包括蝶閥、外購閥、球閥、控制閥及其他產品等工業閥門，多應用在石化、鋼鐵、造船、能源、水處理、造紙、空調、電子等領域。

捷流閥業今年前3季稅後淨利2.2億元，較去年同期1.57億元增加39.7%，每股稅後純益6.18元，優於去年同期的4.77元，前3季獲利已經超越去年全年表現。（編輯：張良知）1081205