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大型演唱會場次減少 華研11月營收下滑9.5%

最新更新：2019/12/05 18:45

（中央社記者吳家豪台北5日電）文創股華研旗下歌手11月大型演唱會場次較10月減少，結算11月合併營收新台幣1.27億元，月減9.5%；累計前11月營收13.67億元，年減9.9%。在各家串流音樂服務的推廣下，華研預期整體市場將持續擴大。

華研表示，由於旗下歌手10月大型演唱會場次較多，11月營收較10月減少，但仍維持1.2億元左右的水準；在人民幣、港幣、美元微幅升值下，華研帳上外幣現金部位將有匯兌收益，11月不受匯兌損失侵蝕獲利。

串流音樂服務LINE MUSIC於7月在台灣正式上線後，YouTube Music、YouTube Premium也於11月在台上線，市場龍頭KKBOX啟動KK Points點數服務應戰。

華研認為，在各家音樂串流服務平台的推廣下，預期整體市場將持續擴大，對華研音樂發展將是正面助益。

隨著流行音樂生態的轉變，華研表示，跨公司合作相互造勢，是目前歌手擴大市場族群的策略。華研也持續增加代理業務，提升影音IP（智慧財產權）授權實力，代理的大型選秀節目「聲林之王」第1、2季Live版已於各大音樂平台上架，未來將持續增加代理業務。（編輯：張良知）1081205

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