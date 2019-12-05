反送中持續 台灣金融業在港曝險額跌破兆元大關

（中央社記者劉姵呈台北5日電）香港反送中抗爭持續，金管會今天公布至10月底為止，台灣金融業在香港曝險額跌破兆元關卡，達新台幣9750.77億元，較上個月減少約428.66億元。

香港情勢持續激化，金融監督管理委員會自5月開始緊盯台灣金融業在香港的曝險狀況。

根據金管會每月統計，台灣金融業（銀行、證券及保險業）在香港曝險金額，5月底為1兆228.6億元，6月底增加至1兆282億元，7月底降至9934.96億元，8月些微提高至9945.85億元，9月則重返兆元大關，達1兆179.43億元。

金管會今天公布台灣金融業在香港曝險額最新情況，至10月底為止，曝險額再度跌破兆元大關，達9750.77億元，較9月底減少約428.66億元。

銀行局統計，至10月底為止，台灣銀行業在香港曝險金額為7057億元，其中授信總額為5441億元，投資總額為1616億元，分別較9月底減少150億元、103億元。官員表示，主要是企業還款、金融工具到期所致。

證期局統計，至10月底為止，台灣證券期貨業在香港曝險金額有小幅上升趨勢，達760.77億元，較9月的748.43億元，些微增加12.34億元。

保險局統計，至10月底為止，台灣整體保險業在香港曝險金額為1933億元，也較9月底減少188億元。（編輯：楊玫寧）1081205