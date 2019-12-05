國銀前10月賺3149億 顧立雄：今年可創新高

（中央社記者劉姵呈台北5日電）金管會今天公布，國銀今年前10月獲利達新台幣3149.8億元，年成長7.4%，距去年全年獲利僅相差192.2億元。主委顧立雄表示，今年金融業獲利可望挑戰去年歷史新高紀錄。

金融監督管理委員會銀行局今天公布，國銀今年前10月稅前盈餘達3149.8億元，較去年同期的2932.2億元，年成長約7.4%；10月稅前盈餘為285.7億元，較去年同期成長13.3%。

金管會統計，2018年全年國銀獲利達3342億元，創下歷史新高紀錄。金管會主委顧立雄今天表示，今年國銀獲利預估能超越3342億元，可望挑戰去年創下的歷史新高紀錄。

今年前10月國銀全體銀行稅前盈餘中，除了國內總分行獲利較去年同期小幅衰退1.1%外，其餘皆有大幅成長，又以OBU（國際金融業務分行）表現最佳，今年前10月獲利達851.4億元，較去年同期的666.7億元成長27.7%；大陸地區分行今年前10月獲利37.3億元，較去年同期成長約18%；另海外分行今年前10月獲利已達352億元，較去年同期成長16%。（編輯：張良知）1081205