美股道瓊大漲 台積電可否續創新高受矚目

（中央社記者鍾榮峰台北9日電）美股道瓊大漲337點，台股6日重返11600點之上。法人表示，台股短線高檔震盪，下檔在11400點附近有撐，可留意台積電是否繼續創新高。

美國最新就業數據亮眼，道瓊工業指數7日終場勁揚337.27點，漲幅1.22%，收在2萬8015.06點，創10月4日以來最佳表現。

標準普爾500指數上漲28.48點，漲幅0.91%，收在3145.91點。以科技股為主的那斯達克綜合指數攀揚85.83點，漲幅1%，收在8656.53點。

台股6日上漲14.99點，收在11609.64點，成交值新台幣1096.14億元。三大法人外資及陸資買超、投信賣超、自營商買超，合計買超33.45億元。

法人指出，台股指數上漲，成交量量縮到1100億左右，可觀察是否量價背離，不過日KD技術指標開口向上擴大，預期台股短線高檔震盪，下檔在11400點附近有撐，可留意台積電是否繼續創新高。

主要權值股11月營收將陸續公布，包括台積電、聯發科、中華電、台達電、日月光投控、和泰車以及金控類股等。

台塑四寶11月總營收創3年來新低，展望未來依舊悲觀，台塑林園廠汽電共生機組跳電造成全廠停車、中國新產能持續開出造成價格探底以及電子材料淡季影響等負面衝擊不斷，四寶認為本季營收將低於第3季。

被動元件廠國巨與華新科11月營收同步攀升，兩公司也都表示，庫存情況好轉。

因應市場需求回升，國巨除了在中國大陸蘇州、東莞廠區徵召1000名作業員投入生產外，也宣布台灣高雄廠區擴大招募900名作業員。

華新科目前積層陶瓷電容（MLCC）產品持續去化庫存，庫存天數已經低於2個月，目前急單明顯，公司正加速生產因應客戶拉貨需求。

宏達電11月自結合併營收新台幣5.5億元，月減約16%，衰退幅度已較10月放緩，年減約62%，累計前11月合併營收94.1億元，年減約57.98%。（編輯：張均懋）1081209