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東陽11月AM營收 創歷史單月新高

最新更新：2019/12/09 09:18

（中央社記者鍾榮峰台北9日電）汽車零配件大廠東陽自結11月合併營收新台幣21.11億元，其中售後維修市場（AM）營收15.77億元，創歷史單月新高。

東陽自結11月合併營收21.11億元，較10月18.07億元成長16.77%，比去年同期19.6億元增加7.66%。法人指出，東陽11月營收是2018年4月以來單月高點。

其中東陽AM事業11月自結營收15.77億元，較去年同期成長27%，創歷史單月新高。前11月自結累計營收145.29億元，較去年同期累計成長7%。

東陽指出持續開發新產品，推進水性底塗、電鍍等新產品，在旺季時備妥存貨，供應客戶需求。

在原廠委託製造（OEM）部分，東陽OEM事業11月自結營收5.34億元，前11月自結累計營收51.59億元。

累計今年前11月東陽自結合併營收196.88億元，較去年同期212.54億元減少7.37%。

法人預估，東陽第4季業績可望超過55億元，挑戰58億元，季增超過10%可期，挑戰12%，第4季獲利可較第3季增加，有機會來到6個季度來次高。

展望今年業績，法人預估，東陽今年毛利率可望提升到25%區間，受惠AM占比提升，較去年22.87%成長，今年稅後獲利有機會超過19.5億元，較去年成長低個位數百分點，今年每股純益有機會超過3.3元。（編輯：趙蔚蘭）1081209

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