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PChome結盟17Life 布局電子票券服務

最新更新：2019/12/09 11:50
PChome網路家庭執行長蔡凱文（左）與票券團購網站17Life董事長李易騰（右）9日宣布結盟，即日起於PChome24h購物網站上開賣電子票券，首波合作約300種商品。（網路家庭提供）中央社記者吳家豪傳真 108年12月9日
PChome網路家庭執行長蔡凱文（左）與票券團購網站17Life董事長李易騰（右）9日宣布結盟，即日起於PChome24h購物網站上開賣電子票券，首波合作約300種商品。（網路家庭提供）中央社記者吳家豪傳真 108年12月9日

（中央社記者吳家豪台北9日電）資策會MIC調查顯示，今年雙11期間網購消費者傾向購買餐飲票券比例大幅成長。看準雙12商機，網路家庭旗下PChome24h購物今天宣布結盟票券團購網站17Life，推出電子票匣服務。

資策會產業情報研究所（MIC）針對雙11購物檔期進行消費者網購調查發現，消費者傾向在電商平台消費的前5大商品類別依序為3C家電（36.6%）、日常用品（25.9%）、服飾配件（17.4%）、美容保養（14.8%）、餐飲票券（12.8%）。

PChome24h購物透過與17Life（康太數位）合作，即日起於PChome24h購物網站上開賣電子票券，首波合作約300種商品，並與新光三越百貨展開跨業合作，獨家首賣餐飲品牌票券。

PChome24h購物統計，餐飲及旅遊2大類票券占整體比例超過6成，未來目標新增王品、麥當勞、飯店住宿及吃到飽餐飲票券，並持續擴及美妝、美體美學課程等生活體驗票券。

PChome網路家庭執行長蔡凱文說，PChome24h購物透過此次與17Life結盟，跨足餐飲、旅遊的生活服務領域，在雙12活動推出即買即享優惠的電子票券，並結合行動支付與P幣點數經濟，有助於提供消費者一站式購足的體驗。

17Life董事長李易騰表示，此次雙12與PChome結盟整合集團資源，雙方共同鎖定票券網購市場，透過17Life提供的票券系統與實體店家虛實整合資源，協助PChome布局雙12票券市場從系統到商品一次到位。合作的實體店家可達到商品一次上架，同時於17Life、PayEasy、PChome多個平台露出銷售。（編輯：趙蔚蘭）1081209

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