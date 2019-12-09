海外聯貸案連踩雷 顧立雄：相信國銀有足夠韌性

（中央社記者劉姵呈台北9日電）國銀連踩香港上海國儲、新加坡商MMI聯貸案地雷，金管會主委顧立雄今天表示，香港案相信國銀有足夠的韌性，屆時再看債權回收情形，新加坡案不一定會違約；今年金融業獲利仍有望創新高，達6000億元的目標。

國銀海外聯貸案連傳踩雷，除12月6日香港上海國儲的4億美元案聯貸案，有11家國銀參貸，曝險部位約新台幣51億元外，今天又傳出新加坡商MMI共5.8億美元聯貸案，9月底按季攤還本金已違約未付，年底合約期滿確定無法清償，總共牽涉13家國銀與1家財務公司，累計未清償餘額約新台幣60億元。

金融監督管理委員會主委顧立雄今天出席「公股事業推動團體協約及員工持股信託見證儀式」時表示，上海國儲部分律師團已經進駐，應該在了解實際狀況中；上海國儲的母集團中國國儲能源集團有提出保證，母公司若有能力，債權還會有一定的確保性。

顧立雄表示，上海國儲收購加拿大油田，卻因燃氣價格下跌，導致收益不如預期，但因為有母公司的保證，油田價值也還存在，之後應還是有債權回收可能性，另外也還要去了解其新成立的一家SEC公司的狀況，後續是否形成呆帳還要進一步觀察。

至於新加坡MMI聯貸案，顧立雄說，問題不大，因為新加坡商營運都很正常，此案跟香港案不同，不是因聯貸的對象發生營運困難的狀況，只是原來預期的交割款沒有辦法到位，他表示，「不一定會發生違約的狀況」。

此外，媒體也關注今年金融業獲利情形，顧立雄強調，「今年金融業獲利相當好，若把銀行、證券、金融保險加起來，有可能創歷史新高，今年金融業獲利可達6000億元的目標」。（編輯：林孟汝）1081209