富邦媒攻人造肉商機 明年1月設環境友善商品專網

（中央社記者吳家豪台北9日電）電商業者富邦媒引進Beyond Meat旗下以100%全植物成分製造的未來肉類（人造肉），單月業績已達千萬元，預計明年1月成立「綠色生活」專門網站，集合屬於環境友善概念的商品。

富邦媒今天舉辦「momo領軍綠色食尚」記者會，富邦媒總經理谷元宏表示，今年4月momo引進Beyond Meat未來肉類公司旗下商品，因為全球都在搶貨，導致初期供貨有點不順，經過不斷與原廠溝通後陸續改善，至今單月業績已達新台幣1000萬元。

谷元宏表示，富邦媒預計將於明年1月推出「綠色生活」專門網站，把屬於綠色生活概念的商品集合在一起，例如對環境無害的洗潔精等，momo正在討論設立有關綠色商品的標章。未來如果綠色商品變成潮流，對環境會更友善。

富邦媒董事長林啟峰說，Beyond Meat是momo第一個代理的食品，目前沒有規劃是否代理其他食品。

富邦媒目前引進的Beyond Meat商品包含未來漢堡肉、未來熱狗。消費者可透過虛擬通路momo電視購物、momo購物網，以及實體通路全家便利商店、里仁購得，同時也進駐摩斯漢堡、TGI FRIDAYS、Royal Host樂雅樂、FOLIO HOTEL等餐廳及飯店。

Beyond Meat首席成長長（Chief Growth Officer）穆斯（Chuck Muth）指出，與momo成為策略上的合作夥伴別具意義，透過momo的虛實通路與餐飲飯店的通路布局，能讓更多台灣消費者購買到Beyond Meat產品。

穆斯說，Beyond Meat正在研發許多不同產品，由於台灣消費者對雞肉與豬肉有一定的喜好程度，Beyond Meat正在研究把這兩項產品引進台灣。（編輯：楊玫寧）1081209