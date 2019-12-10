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華碩營運面臨3大風險 外資重申劣於大盤評等

最新更新：2019/12/10 09:36

（中央社記者吳家豪台北10日電）日系外資表示，電腦品牌廠華碩11月營收走勢符合預期，但第4季仍面臨英特爾處理器缺貨、產品組合惡化、缺少一次性利益挹注等風險，重申劣於大盤評等和目標價193元。

華碩股價今天上漲1.5元開出，盤中高點來到232元，漲幅約0.65%。

日系外資發布研究報告指出，華碩今年11月品牌營收新台幣313億元，月增14%，年增6%；合計10、11月營收已達第4季營收預估值842億元的70%，符合以往水準。在淡季效應影響下，預期華碩12月營收將較11月下滑。

日系外資觀察，華碩第3季財報優於預期，尤其營業利益率從第2季1.4%大幅改善到第3季4.9%，推升近期股價表現，但第4季仍面臨多項風險，包括英特爾處理器缺貨恐影響個人電腦（PC）營收；高毛利的零組件產品占比將較第3季減少，但虧損的手機產品占比增加；第3季因認列原物料跌價損失的迴轉利益而推升營業利益率，但第4季缺乏這種一次性利益。

考量華碩本業結構未明顯改善，加上處理器缺貨和美中貿易戰持續影響，日系外資重申華碩「劣於大盤」投資評等和目標價193元。（編輯：黃國倫）1081210

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