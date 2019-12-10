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國銀前10月中小企業放款已超標 大增3071億元

最新更新：2019/12/10 18:17

（中央社記者劉姵呈台北10日電）金管會今天公布，截至今年10月底止，國銀對中小企業放款總餘額達新台幣6兆7452億元；累計今年前10月放款餘額，較去年底增加3071.98億元，目標達成率高達113.77%。

金融監督管理委員會銀行局表示，截至10月底止，國銀對中小企業放款餘額達6兆7452億元，較上月底增加618.10億元；累計今年前10月放款餘額，較去年底增加3071.98億元，整年度目標為2700億元，達成率高達113.77%。

因應美中貿易戰帶來的挑戰與衝擊，政府在今年1月推動「歡迎台商回台投資行動方案」，以企業需求為導向，整合土地、水電、人力、稅務及資金等政策措施，積極為台灣的經濟動能注入新的活水，今年以來台商回台投資額累計已達7078億元，持續帶動國銀對中小企業放款餘額，前10月已經「超標」。

銀行局統計，今年10月底中小企業放款餘額占全體企業放款餘額比率為61.54%，較上月底的比率增加0.04個百分點，其占民營企業放款餘額比率為64.36%，與上月底持平；另今年10月底中小企業放款的平均逾期放款比率為0.39%，與上月底相同。

銀行局副局長黃光熙補充，今年前10月放款戶數較去年底的24萬8473戶，增加3萬510戶；另外，今年前10月國銀對中小企業放款較去年底新增金額前3大銀行，依序為土地銀行增加580.14億元、國泰世華銀行增加322.52億元、永豐銀行增加256.24億元。

銀行局表示，將持續鼓勵銀行在兼顧風險控管下，對中小企業提供必要的營運資金，以營造有利中小企業融資環境。（編輯：郭萍英）1081210

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