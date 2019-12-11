台股小漲 記憶體族群強勢

（中央社記者吳家豪台北11日電）台股今天盤中小漲，蘋果概念股三王小幅開高，但面臨外資由買轉賣壓力，股價在平盤附近震盪，盤面焦點以台積電概念股、光通訊、記憶體族群表現較強勢。

至10時15分左右，台股加權指數來到11650.86點，上漲23.02點，漲幅0.2%，成交值新台幣477.29億元，預估量能約1200億元。電子股漲0.34%，金融股漲0.1%。

蘋概股指標的台積電昨天外資由買轉賣，今天股價小幅開高，盤中上漲0.32%，來到314.5元；鴻海股價11月寫下波段高點後，持續高檔震盪，外資加碼力道強勁，今天早盤上漲0.55%，來到90.8元。

股王大立光本週股價創波段新高後，外資昨天由買轉賣，投信也轉為賣超，今天股價開高走低下跌0.11%，來到4670元，在5日線之下整理。二線光學鏡頭廠玉晶光漲0.77%，來到456元；今國光漲0.18%，來到28.15元。

台積電概念股帆宣跳空開高，盤中高點77.7元距離前高78元不遠，成交張數超過7700張。昨天外資和自營商都站在買方的精測早盤表現亮眼，盤中高點1025元，漲幅3.43%，是去年3月中旬以來高點。

華冠投顧分析師范振鴻說，大盤目前仍在10日線之上，需要擴量攻擊才能站回前波高點11678點，否則仍有震盪可能。類股方面，光通訊族群今天開盤表現較強勢，須留意部分個股第3季財報較差，漲勢可能偏向短線。記憶體族群的旺宏、華邦電今天盤中上漲，反映明年第1季將淡季不淡。（編輯：張均懋）1081211