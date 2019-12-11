移轉訂價新制將上路 海關：貨物通關要填報代碼

（中央社記者吳佳蓉台北11日電）跨國企業一次性移轉訂價調整新制2020年上路，將關稅、營業稅及貨物稅納入可事後通盤調整範圍；為此，海關增訂配套作業，提醒企業貨物通關時一定要按規定填報代碼，否則不受理事後補、退稅申請。

跨國企業同時在多國設有子、分公司且之間有頻繁交易行為，交易通常會事先約訂好買賣價格；不過，因外在經貿環境變化，如原物料漲跌，且考量各國稅負高低有別，企業可能事後調整訂價，以實際反映商業活動情形，使稅負合理化、獲利最大化，稱為「移轉訂價」。

財政部官員表示，在符合常規交易、合理的範圍內，企業可合法進行「移轉訂價」，但任何調整必須在會計年度結束前於財報上完成，且原則上要以此為基礎，進行隔年5月的營所稅申報。

財政部官員指出，會計年度結束後，企業若因重新檢視移轉訂價、要進行稅負上的調整，現行依循一件個案解釋，只有在面臨不可抗力因素、導致影響交易訂價時，才可在會計年度結束前，合理進行一次性移轉訂價調整，不過只限所得稅部分。

財政部官員說，經外商商會建議，日前重新通盤檢討，並於今年11月15日發布解釋令，放寬只要符合一定條件，跨國企業就可在會計年度結束前，做一次性移轉訂價調整，且調整範圍除營所稅，也包含涉及貨品成本的關稅、營業稅及貨物稅，以更貼近實際商業活動情形；新制訂於2020年元旦上路。

為此，負責於貨物通關時課徵關稅、代徵營業稅、貨物稅的海關，也訂出相應配套作業。

關務署官員表示，現行海關對通關貨品價格的核定期只有6個月，超過就不能再事後調整；明年起，跨國企業只要繳納保證金，在會計年度結束後次年的1月31日前，仍可申請最終核定完稅價格，進行補稅或退稅，但謹記在通關時，一定要在特定欄位填報代碼，否則事後將不受理。

關務署進一步說明流程，在通關時，業者必須要在進口報單特殊關係欄位填報代碼「136」，標註有特殊關係且影響交易價格，在納稅辦法欄位填報「65」，標註為預估稅捐，並在其他申報事項欄位註記「辦理000會計年度一次性移轉訂價作業」。

同時要檢具預估商業發票、貨價申報書及進口貨物押款放行申請書，向海關繳納保證金，申請先行驗放貨物，且這類貨物的通關方式，必須為文件審核或貨物查驗。

之後在會計年度結束次年1月31日前，檢送「營利事業會計年度一次性移轉訂價進口貨物完稅價格核定申請書」、交易合約、正式商業發票及付款單證等資料，向海關申請核定完稅價格，若資料有誤、文件不齊或另須補充資料時，海關將通知申請人於15日內補正文件資料；海關會在4個月內完成核定，必要時可延長2個月。（編輯：蘇志宗）1081211