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金管會擬設普惠金融指標 最快2020年1月出爐

最新更新：2019/12/12 21:56

（中央社記者劉姵呈台北12日電）金管會主委顧立雄今天表示，金管會已要求銀行、證券及保險業，依照可及性、實用性與品質3大面向，研擬普惠金融指標，最快將於2020年1月底前出爐。

立法院財委會今天上午邀請顧立雄率相關主管就「金融科技發展與創新實驗條例施行成效」進行專題報告，並備質詢。

國民黨立委曾銘宗詢問發展金融科技的關鍵條件，顧立雄回應，發展金融科技，最終目的是要達到「普惠金融」，意即要有效、全方位的為社會所有階層和群體提供金融服務。

顧立雄說，金管會目前發展普惠金融有3大方向，首先，金融業商業模式創新，讓金融普及性更高；第2，純網銀發展就是讓金融服務普及性提高；第3，要建置普惠金融KPI（關鍵績效）指標。

民進黨立委郭正亮曾於10月中旬在立法院質詢時指出，根據統計，金融機構對中小企業放款占比達64%，不過台灣中小企業約有143萬家，實際放款總家數恐怕不到40萬家，覆蓋率僅3成左右，因此會產生中小企業無法以此數據作為信用評估的依據，金管會應讓信用指標更多元。

顧立雄進一步指出，現在已要求銀行局、證期局及保險局提出與普惠金融相關的KPI指標，例如辦理中小企業放款、新創服務等。

金管會綜合規劃處處長林志吉於會後接受訪問補充表示，普惠金融指標至少有3項，首先是可及性，金融機構應讓每個社會階層或族群都可以接觸到金融服務；第2是實用性，不是只有設立分支機構就好，金融機構還要強化服務深度與使用頻率；第3是品質，金融機構是否提供客戶需要的商品、或有無商品造成誤解與消費爭議。

林志吉說，國際組織都有這3項指標，目前預計明年1月底前會有比較明確、具體的內容出爐，至於若達到標準後，如何給予金融機構獎勵，要再請業務單位研議。（編輯：林淑媛）1081212

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