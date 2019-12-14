台廠拚下世代顯示面板 迎戰中韓強襲

（中央社記者潘智義台北14日電）中國大陸高世代面板廠林立，供過於求壓力未減，台灣面板廠盼透過微發光二極體（Micro LED），領先跨入下一代面板產品。專家認為，台廠確有優勢，但韓廠、陸廠的競爭仍難避免。

集邦科技（TrendForce）分析師楊富寶表示，台廠在Micro LED技術領先全球，是千真萬確的，因為台灣的半導體產業、電子產業及代工發展完整，具備發展新技術所需要的上中下游供應鏈，可即時支援及解決問題，這是台廠一大優勢。

楊富寶指出，韓廠主要優勢是掌握全球品牌及通路，對於Micro LED上市的引爆點，具有相當大的主導權。中國近兩年也極力發展Micro LED技術，加上政府的大力支持，未來等到技術瓶頸克服，大量生產後，將加速Micro LED商品化，但也將加入與台灣廠商的競爭行列。

國際數據資訊公司（IDC）全球專業代工與顯示產業研究團隊研究副總監徐美雯表示，台灣面板廠發展Micro LED顯示面板，受限於巨量移轉技術門檻，明年應該只有小尺寸面板量產，大尺寸產品量產可能還要等個1、2年，但也有面板廠推出藍光Micro LED搭配彩色濾光片製程，希望能提早上市。

徐美雯說，大尺寸Micro LED顯示面板無法快速量產，關鍵卡在巨量移轉技術不夠成熟，因為良率低，所以無法達到量產規模；而且即便明年廠商推出小尺寸Micro LED顯示面板，量產初期良率也偏低，價格同樣也會明顯偏高。

楊富寶預估，2020下半年至2021年將有機會看到售價超高的Micro LED手錶及電視產品，以高階產品規格上市。至於Micro LED車用顯示器，因為要符合安規的認證，至少要3至5年才有機會獲得認證。

Micro LED製造商Mikro Mesa策略長陳玠廷解釋，Micro LED現階段除了巨量移轉技術不夠成熟，造成產品價格偏高之外，LED本身的切割成本也是重要因素，以時下流行的超高解析度（4K2K）電視面板為例，5微米（Micron）大小的LED晶粒，利用4吋晶圓可切割出1億顆以上的LED，但若尺寸改為25微米，切割顆數只有幾千萬顆，可切割顆數會大打折扣，也因此會再墊高成本。（編輯：趙蔚蘭）1081214