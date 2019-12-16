WTO改革關鍵時刻 鄧振中：台願共同推動

（中央社記者侯姿瑩台北16日電）行政院經貿談判辦公室今天舉辦「WTO國際研討會」，行政院政務委員鄧振中表示，目前是WTO改革的關鍵時刻，今年研討會彰顯台灣願意持續與WTO會員共同推動WTO改革及談判。

經貿辦發布新聞稿表示，「WTO國際研討會」針對世界貿易組織（WTO）面臨的挑戰、國家安全條款的運用、數位貿易等議題進行對話，以促進台灣對WTO的參與貢獻。

媒體報導，由於只剩一名法官的情況下，WTO已宣布上訴機構停止運作。

經貿辦指出，關於WTO面臨的挑戰，與會者都同意WTO對國際貿易的重要性與該組織過去的重大貢獻，以及當前多邊貿易體系的危機；同時，也認為WTO改革應包含談判功能及規則的改革、監督機制與透明化的要求，以及爭端處理制度的變革等。

經貿辦表示，關於國家安全例外條款適用議題，與會者認為在地緣政治對立年代，各國將增加運用威脅手段強迫對方就範，貿易將會是重要手段之一，因此本條款被使用的可能性增加。另外，運用的手段可能涉及企業營業行為，因此企業界應有所準備因應此種情勢，及早從國際布局。

鄧振中則在會中強調，目前是WTO改革的關鍵時刻，今年WTO國際研討會彰顯台灣願意持續與WTO會員共同推動WTO改革及談判，相信研討會的成果可做為台灣政府與企業因應WTO事務的重要參考。

經貿辦表示，這次研討會邀請國際貿易法領域的重要學者，包括曾任WTO上訴機構成員的世界貿易學院院長波西（Peter Van den Bossche）等人發表演講；同時也邀請國內經貿領域學者專家參與討論。

經貿辦指出，這場研討會共有300多人出席，包括國內相關部會官員、各國駐台代表、學界與企業界相關人士。（編輯：林興盟）1081216