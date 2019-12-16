納智捷減資66.67% 再增資7.8億股

（中央社記者張良知台北16日電）今天才發表新車上市的納智捷汽車，晚間由裕隆汽車代為公告減資彌補虧損案，納智捷預計減資新台幣40億元，消除股份4億股，減資比率達66.67%，減資後股本為20億元。

為改善財務結構，納智捷董事會同時決議辦理現金增資案，預計發行股數7億8000萬股，每股面額10元，預計發行總金額78億元，除保留10%由員工認購外，原股東認購比率90%，現金增資認股基準日為108年12月26日，股款繳納期間自108年12月22日至26日。

此外，裕隆汽車延續10月17日董事會通過裕隆城開發案計劃變更，在日前決定住宅區暫停申報開工及商業區變更原設計造型後，今天董事會確定暫不開發商業區住宅及住宅區，通過終止原「裕隆城Dream＋」案相關銷售企劃合約，並重新委託裕隆建設負責裕隆城商業區規劃設計管理及興建施工管理合約，契約總金額為1億6018萬餘元。

裕隆集團今年以來進行一連串的重大改革，繼華創廠辦合一、集團人事案後，研議多時並在2017年啟動工程的新店裕隆城開發案也於10月中旬董事會決議後轉彎，今天董事會變更相關委託合約。

裕隆日前表示，基於整體市場性及周邊房市、餘屋及景氣考量，保守看待住宅市場，現階段先以商場為主，原本規劃設計的住宅區先暫停。裕隆董事會今天通過，未來將興建裕隆城商業區商場為地下3層及地上8層的設計。

基地總面積超過1.4萬坪的裕隆城，是裕隆集團新店總部正對面的資產活化開發案，原本規劃為商業區及住宅區兩大區塊，外界原本對裕隆城的資產活化效應寄予厚望，如今開發案僅保留小區塊的商場。商業區已於2017年第2季動工，目前連續壁工程及基樁工程已完工，預計2023年初開幕。（編輯：楊凱翔）1081216