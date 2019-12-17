台糖砸百億元 打造農業循環豬場顧環保

（中央社記者蔡芃敏台北17日電）繼打造全台首座綠能養豬場後，台糖指出，將以相同概念，改建旗下16座養豬場，預計耗資新台幣107億元，也是十多年來最大投資案，將分兩期執行，預估民國110年完工。

台糖近年積極推動循環經濟，投資約6.8億元打造全台首座綠能養豬場「東海豐農業循環園區」，是兼顧畜牧生產及環境永續雙贏的綠能豬場。

不僅東海豐園區，台糖董事長陳昭義今天透過新聞稿表示，台糖將改建旗下16座養豬場，計畫將耗資107億元，將分兩期執行，預估110年完工。

他說，改建計畫總投資金額約為台糖資本額的1/5，也是十多年來最大投資案，預期工程啟動後將帶動台灣營造業一波強大內需。

台糖指出，改建後養豬場將是「密閉式負壓水簾畜舍」，沼渣、沼液經處理後轉化為有機肥回歸農田，畜舍屋頂建置太陽能板，導入沼氣發電系統等綠能設施，讓養豬場不再是鄰避設施，更會努力達到零污染、零廢棄及零事故的經營目標。

另一方面，若各個機關辦理超過100億元以上的重大公共建設，且機關首長認為有需求，會由廉政署協助成立廉政平台。

為了養豬場改建案，台糖也成立「農業循環豬場改建計畫廉政平台」，將由台糖、公部門及國際性非政府組織等單位跨域合作，共同監督工程品質、提升資訊透明度，以公開公正公平為原則，期盼改建工程如期如質完成。

台糖表示，會將改建案的相關資訊揭露於平台專區，包含工程計畫、標案開決標以及工程進度等。（編輯：郭萍英）1081217