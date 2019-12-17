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不只手機受惠 高通看好5G帶動創新與商業機會

最新更新：2019/12/17 18:06

（中央社記者張建中台北17日電）高通（Qualcomm）副總裁暨台灣與東南亞區總裁劉思泰今天表示，5G將帶動許多創新與商業機會，除手機外，非手機應用市場也會不斷成長，對5G非常看好。

高通今天舉行第一屆台灣創新競賽決賽與頒獎典禮，結果由開發多人人聲分離引擎的洞見未來科技團隊出線，贏得第一名，獲12.5萬美元獎金。

劉思泰說，高通2016年就曾在印度舉辦過類似的創新競賽，結果反應好，今年決定在台灣舉辦創新競賽，有超過100個團隊報名參加，數量超乎預期，品質也相當優秀。

劉思泰表示，高通提供一連串課程，訓練參賽團隊；為鼓勵中小企業申請專利，課程還包含教導如何申請專利。他說，創新競賽將會長期舉辦，明年並將擴大到越南舉辦創新競賽活動。

今年是5G元年，劉思泰表示，過去4G時代，應用市場以手機為大宗，5G時代手機仍將會是最大應用市場，不過，將帶動其他許多創新與商業機會，對5G非常看好。

劉思泰說，台灣具有豐富的創新文化，高通未來將會加強推動台灣新創生態系發光發熱，促進中小企業供應鏈研發。（編輯：楊凱翔）1081217

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