3大法人買超逾135億 台股叩關萬二達陣

（中央社記者潘智義台北17日電）台股自10月14日站穩11000點關卡，歷時兩個月今天終於突破12000點，續創29年半新高，3大法人買超新台幣135.18億元。台積電等大型權值股、記憶體、面板族群成為熱門標的。

台股今天漲157.24點，收在12097.01點，群益投顧分析師廖健佑表示，因台指期即將結算，外資今天大買權值股，除了讓台股突破12000點，也有拉高結算的意味，即便結算當天台股只小漲、小跌，今天先把拉指數有效拉高，一樣可以獲利。

廖健佑指出，台積電基本面佳，又是大型權值股，外資今天買超台積電僅572張，但因籌碼安定，依然順勢把股價拉高，並收在高點345元，也有效墊高台股指數。

他直言，外資買超前30名個股除了指數股票型基金之外，幾乎都是權值股，例如友達、群創、新光金、中信金、緯創、台塑、中鋼都是權值股，有利拉高指數。

他說，外資拉抬指數之外，也看好半導體產業，大買記憶體股票，並買超股價低，明年有轉機的面板族群；買超台積電、聯發科、京元電是看好5G晶片題材、買超美律、瑞昱是鎖定藍牙耳機熱銷。

他表示，記憶體股票連小型股都受到青睞，除外資之外，投信法人也有加碼；至於面板股則因中國大陸面板廠減產、韓廠明年將陸續關閉部分液晶面板廠，明年第1季價格可望反彈；但這也只是題材，畢竟長期供過於求態勢未變，外資採投資組合的架構選股，還是會買進面板股。

至於外資買超元大滬深300正2、富邦上証正2兩檔以上證指數為標的指數股票型基金（ETF），他認為，主因美中貿易談判取得協議，美股持續創高後，陸股走勢也明顯轉強，上證指數已突破3000點大關。

另外，外資買超元大S&P原油正2、台塑，因有外資報告預估明年原油供給趨緊，所以外資買超看好油價上漲的ETF，以及與油價關係緊密的台塑。（編輯：楊凱翔）1081217