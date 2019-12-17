更多編輯台推薦新聞：
專題／澳門主權轉移20週年 澳港比一比
兩岸

專題／澳門主權轉移20週年 澳港比一比

從不得選美到橫掃全球5大賽 非裔佳麗百年奮鬥史
國際

從不得選美到橫掃全球5大賽 非裔佳麗百年奮鬥史

專題／互動圖表看台灣民主 20年總統選情全解析
互動專題

專題／互動圖表看台灣民主 20年總統選情全解析

選情分析／中台灣世代之戰 投票率左右勝負
政治

選情分析／中台灣世代之戰 投票率左右勝負

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券

3大法人買超逾135億 台股叩關萬二達陣

最新更新：2019/12/17 20:01

（中央社記者潘智義台北17日電）台股自10月14日站穩11000點關卡，歷時兩個月今天終於突破12000點，續創29年半新高，3大法人買超新台幣135.18億元。台積電等大型權值股、記憶體、面板族群成為熱門標的。

台股今天漲157.24點，收在12097.01點，群益投顧分析師廖健佑表示，因台指期即將結算，外資今天大買權值股，除了讓台股突破12000點，也有拉高結算的意味，即便結算當天台股只小漲、小跌，今天先把拉指數有效拉高，一樣可以獲利。

廖健佑指出，台積電基本面佳，又是大型權值股，外資今天買超台積電僅572張，但因籌碼安定，依然順勢把股價拉高，並收在高點345元，也有效墊高台股指數。

他直言，外資買超前30名個股除了指數股票型基金之外，幾乎都是權值股，例如友達、群創、新光金、中信金、緯創、台塑、中鋼都是權值股，有利拉高指數。

他說，外資拉抬指數之外，也看好半導體產業，大買記憶體股票，並買超股價低，明年有轉機的面板族群；買超台積電、聯發科、京元電是看好5G晶片題材、買超美律、瑞昱是鎖定藍牙耳機熱銷。

他表示，記憶體股票連小型股都受到青睞，除外資之外，投信法人也有加碼；至於面板股則因中國大陸面板廠減產、韓廠明年將陸續關閉部分液晶面板廠，明年第1季價格可望反彈；但這也只是題材，畢竟長期供過於求態勢未變，外資採投資組合的架構選股，還是會買進面板股。

至於外資買超元大滬深300正2、富邦上証正2兩檔以上證指數為標的指數股票型基金（ETF），他認為，主因美中貿易談判取得協議，美股持續創高後，陸股走勢也明顯轉強，上證指數已突破3000點大關。

另外，外資買超元大S&P原油正2、台塑，因有外資報告預估明年原油供給趨緊，所以外資買超看好油價上漲的ETF，以及與油價關係緊密的台塑。（編輯：楊凱翔）1081217

延伸閱讀
台股爆量漲近百點 收盤站穩11900點台積電加持 台股今年以來漲21.68%創29年半新高台積電股價再創高 台股站上11700點關卡

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報