遭爆內鬼盜賣iPhone零件 鴻海：已請有關單位偵辦

鴻海集團被報導有內鬼盜賣蘋果iPhone零件牟利，鴻海18日發布聲明表示，已啟動內部稽查程序。圖為鴻海土城總部。（中央社檔案照片）

（中央社記者張建中台北18日電）媒體報導鴻海集團有內鬼盜賣蘋果（Apple）iPhone零件牟利，鴻海發布聲明表示，已啟動內部稽查程序，同時報請有關單位進行偵辦，一旦查明屬實，公司絕不寬貸。

鏡週刊引述爆料者指出，他的團隊與富士康鄭州廠大陸籍幹部合作2年多，以低價買進原本應銷毀的iPhone零組件瑕疵品，經過加工後，再以原廠名義轉賣。

鴻海今天對此發表聲明指出，鴻海一向依循嚴謹的公司政策，不對任何有關客戶或其產品線的傳言、臆測，任意發表評論。

有關週刊報導集團新聞，鴻海表示，查證過程僅以電話、電郵文字片段訊息，即要求在2小時內限時回應，公司基於實事求是，第一時間已啟動查核標準作業程序，但在尚無明確結論情況下，實難配合媒體截稿時程說明。

鴻海強調，公司一直遵循誠信經營守則，同時要求所有員工務須恪守職場道德與相關規範，故無論報導內容是否屬實，公司都願以最嚴謹的態度面對與查察，因此公司不但已啟動內部稽查程序，同時報請有關單位進行偵查辦理，一旦查明屬實，公司絕不寬貸。（編輯：趙蔚蘭）1081218