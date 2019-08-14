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刑事局追查以太幣竊電案 揪出台電內鬼

最新更新：2019/08/14 16:45
檢警追查竊電案，14日在台北舉行「破獲『台電版無間道、稽查我最大』竊電集團案」記者會，宣布12日已將涉嫌呂男、陳男等4人查緝到案，並查扣現金新台幣68萬餘元、洋酒禮盒等贓證物。中央社記者黃麗芸攝　108年8月14日
檢警追查竊電案，14日在台北舉行「破獲『台電版無間道、稽查我最大』竊電集團案」記者會，宣布12日已將涉嫌呂男、陳男等4人查緝到案，並查扣現金新台幣68萬餘元、洋酒禮盒等贓證物。中央社記者黃麗芸攝　108年8月14日

（中央社記者黃麗芸台北14日電）刑事局去年底破獲首例虛擬貨幣挖礦場竊電案，經循線追查發現台電公司稽查人員呂男涉有重嫌，疑長期收取竊電大戶非法賄賂，12日查緝到案送辦，法院裁定羈押禁見。

警方去年底查獲，有恐嚇前科的52歲楊姓男子透過人頭開設網咖、娃娃選物機店，再破壞電表、私接線路以減少鉅額電費支出，藏身營業場所樓上進行虛擬貨幣以太幣挖礦牟利，警循線逮捕11人送辦。

刑事局今天召開「破獲『台電版無間道、稽查我最大』竊電集團案」記者會，偵查第四大隊副大隊長王志成表示，新北地檢署檢察官指揮偵辦前案後，發覺查緝情資疑遭外洩，使得楊男得以緊急滅證，另案偵辦、擴大追緝。

刑事局和新北地檢署、新北市警察局刑事警察大隊、台電、台北市警察局南港分局、桃園市警察局平鎮分局及台北憲兵隊等共同偵辦，經專案小組長期蒐證，發現台電稽查人員50多歲的呂男行跡可疑，疑長期收取竊電大戶的非法賄賂，進行包庇護航。

進一步追查發現，楊男竊電一案，呂男藉職務之便和台電稽查制度漏洞，擅將「成案」用電實地調查書竄改為「不成案」，讓用電大戶得以逃過鉅額電費追繳。

檢方12日率隊到桃園市桃園區、八德區和蘆竹區進行查緝，並將呂男、陳男等4人查緝到案，並扣得現金新台幣68萬餘元、洋酒禮盒等贓證物。

經查了解，陳男等3人為同一家族成員，本身為地主自蓋廠房後出租，疑和呂男長期合作掩護竊電等不法行為。

全案詢後依違反詐欺、背信、洩密等罪嫌解送新北地檢署偵辦，呂男經法院裁定羈押禁見，陳男等3人交保。

另，相關竊電數字和損失金額仍待後續統計釐清。

台電公司業務處系統整合資深專業管理師李秀碧說明，去年7月中收到相關竊電情資後，就和檢警合作、長期布建，去年底查緝成效不彰，懷疑情資外洩，經專案小組循線追查，才找出是公司有內鬼，已停職處分，也將檢討、加強內部管理作業。（編輯：李亨山）1080814

以太幣小檔案
  • 貨幣單位：ETH
  • 使用地：全球
  • 始發時間：2015年7月30日
  • 區塊鏈平台以太坊（Ethereum）的以太幣與比特幣同為加密貨幣，市值僅次於比特幣，歷史高價達1448美元。
  • 資料來源：CoinGecko
刑事局偵查第四大隊副大隊長王志成（左）14日表示，去年底破獲首例虛擬貨幣挖礦場竊電案，循線追查發現台電公司稽查人員呂男涉有重嫌，疑長期收取竊電大戶非法賄賂，12日查緝到案送辦，法院裁定羈押禁見。中央社記者黃麗芸攝　108年8月14日
刑事局偵查第四大隊副大隊長王志成（左）14日表示，去年底破獲首例虛擬貨幣挖礦場竊電案，循線追查發現台電公司稽查人員呂男涉有重嫌，疑長期收取竊電大戶非法賄賂，12日查緝到案送辦，法院裁定羈押禁見。中央社記者黃麗芸攝　108年8月14日
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