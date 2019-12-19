台積電貼息 指數一度跌逾90點暫守5日線

（中央社記者江明晏台北19日電）美股持平，台股今天震盪下跌，盤中低點下探12031.57點，挫約90點，仍守住5日均線與12000點大關，隨後跌幅收斂，個股表現上，台積電暫陷貼息，國巨則逆勢走揚。

美國聯邦眾議院今天通過彈劾總統川普，華爾街股市狹幅震盪，終場幾乎持平，在指數連創新高後漲勢暫停。歐洲主要股市今天走勢分歧，英國股市收紅，德國和法國股市則收低，在美中達成貿易協議激起多日漲勢後，投資人似乎暫緩追價。

至10時30左右，台股加權指數來到12055.89點，下跌66.56點，跌幅0.55%，成交值來到651.29億元。盤中低點下探12031.57點，暫守週線與12000點大關。

觀察權值股今天走勢漲跌互見，晶圓代工廠台積電第2季現金股利今天除息，每股配發新台幣2.5元，股價跳空開低，盤中下跌3.5元，至338.5元，跌幅逾1%，面臨貼息窘境；鴻海跌至91.7元，跌幅0.76%，大立光來到5180元，漲幅2.78%。

亞系外資首次將國巨納入追蹤個股，給予「買進」評等，目標價上看500元，國巨今天漲幅近2%，至383元；電聲元件廠美律受惠消息指出蘋果明年手機將與耳機搭配銷售，挹注AirPods台系供應鏈走勢，美律今天上漲至170.5元，漲幅2.4%。

投信分析師指出，美股表現大致持平，台股持續創高後，今天未跌破5日均線，顯示市場仍偏多操作，預估年底前集團、投信作帳股仍有上漲空間，看好台股12月指數持續上攻，預期高點落在2020年上半年。（編輯：張均懋）1081219