5G手機帶動石英元件需求 晶技獲利拚3年高點

（中央社記者鍾榮峰台北19日電）5G智慧型手機帶動小型石英元件需求，法人預估晶技明年在5G相關業績比重可提升到10%到15%，明年獲利可望創3年高點。

本土法人報告指出，5G智慧型手機帶動小型化和高頻石英晶體需求提升，包括蘋果（Apple）的智慧手錶到iPhone 11，擴大採用小型化石英元件。

不過在市場需求提升下，包括溫度補償晶體振盪器（TCXO）、溫度感應石英晶體（TSX）等石英產品供給將吃緊，今年下半年相關產品價格上揚5%到10%。

展望明年，法人預估5G智慧型手機將使得內含石英元件產品價值增加30%以上，可望帶動晶技毛利率表現，預估晶技明年在5G相關業績比重可提升到10%到15%。

法人指出，5G版iPhone用石英晶體用量，將從原先的4顆到5顆，增加到5顆到6顆。

展望明年營運表現，本土法人指出，晶技明年可望受惠行動運算及行動通訊業務加持，5G智慧型手機帶動晶技石英晶體和振盪器產品單價提升，有助明年業績和毛利率上揚。

法人預估晶技明年業績可望年增1成以上，有機會超過新台幣92億元，來到4年高點，明年獲利可較今年成長25%以上，來到3年高點，每股純益有機會逼近3元。

根據統計，晶技為全球第4大石英元件廠，排名第1為日系廠商Seiko Epson，其次為日本電波工業株式會社（NDK），排名第3為日本京瓷集團（KCD）。（編輯：張均懋）1081219