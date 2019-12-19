遠傳攜手高通推智慧錶 年銷量拚破萬

（中央社記者江明晏台北19日電）遠傳電信今天宣布，攜手合作夥伴出門問問與高通，推出搭載語音助理定位手錶，樂觀預估，產品年銷量可望破萬組，市占可挑戰20%至25%，未來也將擴大與高通的合作。

電信產業積極延伸新興事業觸角，遠傳電信以「大人物」為企業發展主軸，深耕大數據、人工智慧、物聯網三大關鍵領域，並積極推展多元智慧家庭應用平台，拓展不同消費客群，2018年推出「愛講智慧音箱」、「小愛講」及「小狐狸」等智慧聲控商品，今天宣布攜手合作夥伴出門問問與美國晶片大廠高通，獨家推出支援愛講語音助理的「遠傳愛講定位手錶」。

據Statista數據統計指出，智慧手錶在2019年將累積銷售超過7400萬組，預估到2022年將會突破1億組，其中兒童智慧手錶將占整體智慧手錶出貨量達30%；另外台灣已邁入高齡化社會，老年人的照護也是一項大課題。

遠傳個人用戶事業群執行副總經理尹德洋表示，遠傳愛講定位手錶是為忙碌「三明治族」提出的聰明解決方案，且根據調查台灣在兒童配戴智慧手錶市場約有4至10萬支，加上年長者的需求，遠傳樂觀預估產品年銷量可望破萬組，市占可挑戰20%至25%。

高通副總裁暨台灣與東南亞區總裁劉思泰表示，遠傳愛講定位手錶採用高通Snapdragon Wear 2500處理器，這款晶片處理器是專為智慧手錶打造的平台，高通也已和25個品牌、15個運營商、250個智慧產品合作。

遠傳也表示，未來也將與高通擴大合作，方向可能鎖定新興服務等，而遠傳電信個人用戶事業群副總經理杜偉昱指出，未來和高通的合作還將包括5G產品如手機、平板、路由器等終端的測試。（編輯：黃國倫）1081219