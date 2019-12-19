華碩雲端AI研發中心落腳台南 打造智慧城市

（中央社記者吳家豪台北19日電）電腦品牌廠華碩今天攜手台南市政府舉辦華碩電腦雲端暨人工智慧（AI）台南研發中心揭牌儀式，預計未來將在智慧停車、智慧校園、智慧醫療與5G智慧路燈等領域合作。

華碩雲端暨AI研發中心目前在台北、台南及新加坡布建團隊，專注雲端及AI平台發展，提供建構智慧方案所需要的技術資源。台南研發中心也是華碩第一個與智慧城市深度合作的研發團隊。

華碩已參與「台南市智慧化路邊停車試驗場域合作計畫」，於台南市南區水萍塭公園永華路一段南側路邊停車位進行智慧停車柱辨識系統測試。華碩與台南市政府預計未來將在智慧停車、智慧校園、智慧醫療與5G智慧路燈等4大應用領域，目標以公私合作模式一年推動一案。

華碩營運長謝明傑說，華碩近年積極轉型發展人工智慧物聯網（AIoT）事業，台南市具備人才素質與穩定度高的優勢，是華碩繼台北、新加坡後設置雲端暨AI研發中心據點的主要因素。

華碩近期投入AIoT領域，除了攜手國研院國網中心、代工廠廣達電腦和電信商台灣大哥大建置科技部台灣AI雲（TWCC），取得全球超級電腦Top 500第20名之外，並結盟新加坡Certis集團推動智慧保全服務。（編輯：楊凱翔）1081219