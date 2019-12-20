尖牙股指數創新高 今年來漲幅領先美股

（中央社記者韓婷婷台北20日電）美國眾議院表決通過總統川普彈劾案，但並未對股市造成影響，美股主要指數19日全面走揚，尤其是由科技龍頭股組成的美股NYSE FANG+尖牙股指數，連續2個交易日刷新歷史高點。

由科技龍頭股組成的美股NYSE FANG+尖牙股指數漲幅領先主要指數，截至12月19日累積今年來漲幅38.63%，勝過標普500指數27.86%、那斯達克指數33.94%。

國內追蹤尖牙股指數的統一FANG+ETF股價也連日創新高，今年來逾3成的漲幅居美股ETF之冠，表現突出。

尖牙股（FANG）指的是臉書（Facebook）、亞馬遜（Amazon）、網飛（Netflix）及谷歌（Google）。

統一FANG+ETF經理人袁永騰表示，美國總統彈劾案還需參議院超過三分之二票數同意才會通過，但參議院是川普所屬的共和黨掌握絕對多數，此案最終會被否決，川普沒有下台危機，對美股亦無影響。

另外，袁永騰表示，美國眾議院通過美墨加貿易協定，後續只待參議院審議通過，此案讓美國企業不確定性消除，促進美墨加三國貿易往來，對美國汽車與鋼鐵相關產業有利，亦有助提振美股大盤。

針對尖牙股今年來走勢，袁永騰指出，尖牙股指數成份股涵蓋領導全球科技新趨勢的龍頭股，例如蘋果、谷歌、亞馬遜、臉書、阿里巴巴等皆是美股市值前幾大公司，具高成長、高波動特色。

今年5月因美中關係惡化，投資人擔心全球經濟前景，保留較多現金或調節高波動股票、增加防禦資產，科技龍頭股受到壓抑，以致於美股標普500指數早已多次創下歷史新高，尖牙股指數卻遲至近月來才加速追趕，近日才刷新歷史高點。

展望明年美股行情，袁永騰表示，預料至明年中，聯準會的寬鬆態度不變，市場資金無虞；美中貿易協議的正向發展與不加徵關稅，使得全球景氣下行風險降低；產業方面，從現在到明年第1季都是廠商回補庫存時機，由於美國黑色星期五網路銷售金額創新高、年增率高達14%，現在又進入聖誕節促銷旺季，對電子消費品銷售樂觀以對。

施羅德投信多元資產投資團隊投資長莊志祥則認為，美股缺乏吸引力的評價、過度樂觀的盈餘預期以及2020年大選風險，可能成為不利因素。在近期持續改善的製造業數據支持下，反倒對新興市場股市的看法樂觀。（編輯：鄭雪文）1081220