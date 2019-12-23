高單價商品消費熱 零售業營收全年估增3%

（中央社記者廖禹揚台北23日電）受惠於汽機車及百貨精品等高單價商品買氣活絡，零售業11月營業額續呈正成長，經濟部預估，零售業將延續成長態勢，全年營業額預估較去年成長3%。

經濟部統計處今天公布11月批發、零售及餐飲業營業額統計，其中零售業與餐飲業續呈成長態勢，零售業11月營業額3434億元，年增5.4%，餐飲業營業額637億元，年增5.7%。

統計處副處長王淑娟表示，零售業營業額成長動能主要受惠於新年式車款買氣活絡及電動機車持續熱銷，汽機車零售業營業額年增12.7%；綜合商品零售業中的百貨公司也因週年慶帶動買氣，年增7.1%。

王淑娟指出，百貨公司今年買氣銷售表現不錯，與汽機車等高單價商品消費動能目前看來相當活絡，不排除受到股市萬點維持高檔帶動，挹注內需市場表現。

展望12月，受惠於耶誕節及跨年商機，加上車商衝刺年底業績，統計處預估零售業12月將年增2%至5%，全年預估較去年成長3%；餐飲業則受去年元旦連續假期墊高基期影響，預估年減2%至年增1%，但仍不損全年好表現，全年預估年增4%。

批發業則因鋼材外銷減少，筆電及面板需求減緩，加上記憶體價格滑落，營業額8607億元，年減2.5%。王淑娟表示，隨新興科技拓展，帶動晶片、記憶體等電子零組件需求擴增，加上農曆春節備貨需求挹注，批發業可望回溫，12月預估持平至年增3%。

不過，批發業與外貿連動性高，今年呈負成長態勢，統計處預估批發業全年營業額將較去年減少2.5%。（編輯：鄭雪文）1081223