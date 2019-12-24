達爾膚擬配發現金股利10元 最快明年第1季

（中央社記者韓婷婷台北24日電）醫美保養品牌DR.WU達爾膚今天董事會決議，考量帳上資金充沛且財務體質健全，擬提撥資本公積配發每股現金股利10元，現金殖利率逾15%，預計明年第1季配發。

達爾膚董事長吳奕叡表示，達爾膚自上櫃以來每年均保持穩定的獲利成果，且平均每年股利配發率皆高達8成以上的水準，從近3年來自營業活動淨現金流入來看，分別為2017年新台幣9300萬元、2018年1.2億元、2019年前3季1.23億元，加上帳上現金及定期存款約15億元，凸顯達爾膚的現金流量充足穩定。

吳奕叡說，規劃在明年2月28日召開臨時股東會討論配息案，最快約第1季就可配發，扣除此次配出去的現金約4.5億元，帳上現金仍超過10億元，足以因應整體營運甚至未來可能的併購案。以今天收盤價66元計算，現金殖利率約15.15%。

吳奕叡表示，2017年後獲利表現不佳，2018年是大力整頓年，中國上海團隊重組，2019年整體營運已逐步回到正常狀態，第4季有機會超乎預期，其中有來自處分大陸資產的認列，獲利表現會優於預期。

展望明年，吳奕叡表示，將持續擴大美容保養市場業務布局，在台灣地區的布局，仍持續採取穩定擴張市占率策略，強化線上線下重要銷售通路。除了升級2大明星系列產品配方及外觀包裝設計，也將推出全新高端醫美保養系列，預期將有助於為整體營運注入新一波成長動能。

法人預估，達爾膚今年整體營收成長約10%，明年將優於今年，包括線上及線下營運成長都可望超過10%，大陸市場在組織調整後，虧損可望持續收斂，本業獲利也將優於今年。

達爾膚在今年11月完成大陸子公司重組，改採權益法認列投資損益，吳奕叡表示，大陸子公司營收將不併入合併營收中，但並不影響整體損益，雙方的合作更能對公司整體財業務表現產生更正面的挹注。目前積極與全新的北京團隊調整在大陸市場通路的經營模式，持續聚焦重要線上電商平台。

針對大陸市場近年來大力整頓，吳奕叡坦承，大陸競爭很多，線上型態多元，市場還在進行盤整尋找新方向，因此目前不急著大舉投資，還在等機會，邊走邊看。大陸投資目前持續虧損中，但預期明年虧損會再縮小，期待未來能找到新機會進一步擴大市場，現階段先保守以對。（編輯：楊玫寧）1081224