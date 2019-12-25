達爾膚擬配息10元 股價漲停近9萬張委買高掛

（中央社記者韓婷婷台北25日電）醫美保養品牌DR.WU達爾膚耶誕節前宣布，擬提撥資本公積發放每股現金股利10元，現金殖利率約15%太誘人，激勵今天股價直接以漲停價72.6元開出，約8.7萬張排隊高掛委買。

達爾膚董事長吳奕叡表示，目前公司帳上現金及約當現金有新台幣15億元，近3年都有穩定的現金流，加上短期沒有併購計畫，公司布局也告一段落，因此決定回饋股東。24日董事會決議通過，以資本公積發放現金每股10元，並將於明年2月18日舉行股東臨時會通過此一議案。

以達爾膚昨天收盤價66元計算，現金殖利率約15.15%，以今天漲停價72.6元計算，現金殖利率約13.8%。由於殖利率高，截至9時55分止，成交量僅84張。

吳奕叡表示，2017年獲利表現不佳，2018年是大力整頓年，並重新建立中國團隊，將中國大陸子公司重組，引進外部股東後，2019年整體營運已逐步回到成長軌道，第4季有機會超乎預期，其中有來自處分大陸資產的認列，獲利表現會優於預期。

吳奕叡指出，未來大陸子公司將改採權益法認列投資損益，營收將不併入合併營收中，每年營收將減少約2至3億元，但因大陸子公司仍小幅虧損中，因此並不影響公司整體損益。

展望明年，吳奕叡表示，將持續擴大美容保養市場業務布局，在台灣地區的布局，仍持續採取穩定擴張市占率策略，強化線上線下重要銷售通路。除了升級2大明星系列產品配方及外觀包裝設計，也將推出全新高端醫美保養系列，預期將有助於為整體營運注入新一波成長動能。（編輯：趙蔚蘭）1081225