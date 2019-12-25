5G標金飆高 電信三雄股價淡定

（中央社記者江明晏台北25日電）5G第一波釋照競標暫時得標金額已破新台幣600億元，電信業者扮演耶誕老公公送國庫大禮，但自10日競標開打以來，電信三雄股價表現相對淡定，顯示投資人仍對後續營運有信心。

5G第一波釋照10日開始競標，底價訂為幣300億元，由中華電信、遠傳電信、台灣大哥大、亞太電信、台灣之星共5大電信業者廝殺角逐。

今天競標進入第12天，至今已超過兩週，第116回合暫時得標總標金為638.68億元，遠遠超越國家通訊傳播委員會（NCC）所設定預算收入440億元的目標，由於時值耶誕節，市場也形容「電信業者扮演耶誕老公公送國庫大禮」。

第116回合最熱門的頻段3.5GHz目前暫得標金625.29億元，單一頻段就已超過600億元的天價，28GHz維持暫得標金13.39億元，已連續40多回合「冷靜」，1800MHz同樣尚無人出手。

儘管5G第一波釋照競標暫時得標金額已突破600億元，電信三雄近期股價相對淡定，自10日開標以來至今天收盤，中華電信下跌約0.9%，收110.5元，台灣大下跌約0.4%，收113元，遠傳上漲逾1%，收73元；亞太電信下跌約4%，收7.8元。

投顧先前表示，預估5G標金將升高，但仍會低於4G第一波釋出270MHz的決標金額1186.5億元，以4G例子來看，雖因頻譜標售將造成2020年自由現金流量轉負，但仍不會影響當年度的現金股利配發，維持電信產業中立評等。（編輯：趙蔚蘭）1081225