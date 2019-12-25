作帳加作夢行情 櫃買指數創1年4個月新高

台股25日由內資主導，漲幅相對加權指數落後的櫃買市場啟動作帳加作夢行情，在遊戲、太陽能、被動元件等族群發威下，推升指數創下1年4個多月來新高。（中央社檔案照片）

（中央社記者韓婷婷台北25日電）耶誕假期外資休假，台股由內資主導，漲幅相對加權指數落後的櫃買市場啟動作帳加作夢行情，今天在遊戲、太陽能、被動元件等族群發威下，推升指數創下1年4個多月來新高。

台股在外資放假影響下，台積電維持在平盤上下震盪，成交量明顯萎縮，今天大盤成交金額僅新台幣906億元，低於千億量能，中小型的櫃買指數則在量縮整理一週後率先啟動，終場上漲1.08點，來到148.46點，漲幅0.73%，成交量放大到372億元，指數創下1年4個多月以來新高，呈現價量齊揚走勢。

櫃買市場今天包括遊戲、文創、化工、半導體、網通、電商零售等類股指數漲幅均超過1%，包括中美晶、環球晶、聯亞、宇峻、原相、宏捷科、穩懋、達爾膚、公準、華義、網龍、華容、信昌電等都是熱門股。

統一投顧董事長黎方國表示，新台幣兌美元匯率今天再度強升，資金行情延燒，漲幅相對落後的中小型具題材籌碼優勢個股將獲青睞，短線外資休假去盤面由內資主導，籌碼輕、具想像題材的個股都容易成為資金轉戰標的，包括去年強勢休息已長達1年多的被動元件、矽晶圓等族群都有機會重披戰袍。

黎方國看好台股多頭趨勢，預期每年第1季的多頭威力通常是最強勁的，作帳加作夢行情點燃後，接著是明年的紅包及軋空行情，台股多頭氣勢可望一路延續到明年4月。（編輯：黃國倫）1081225